Подполье сообщило об ударе по украинскому аэродрому под Николаевом

Взрыв произошел в районе Мартыновского аэродрома в городе Вознесенске в Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева.

«Местные жители сообщают о серьезном ударе и последующей детонации со стороны Мартыновского аэродрома», — рассказал подпольщик.

По словам Лебедева, после взрыва местные жители заметили столб дыма, а к месту предполагаемой детонации снарядов выехали бригады скорой помощи.

21 июля Лебедев заявил, что на каждом аэродроме на Украине ориентировочно базируются по одному–два самолета. По его словам, в последнее время украинские войска начали использовать даже те воздушные гавани, которые до этого не трогали. В том числе это касается гражданского аэропорта в городе Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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