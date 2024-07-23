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В США разработают беспилотник для авианосцев

TWZ: в США разработают разведывательный беспилотник Gambit для авианосцев

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US Navy

В США ведутся работы над беспилотным летательным аппаратом Gambit 5, который сможет базироваться на авианосцах. Как пишет The War Zone (TWZ), над проектом работает компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-AS).

На авиасалоне Фарнборо в Великобритании компания показала рендер, демонстрирующий данный дрон на палубе авианосца HMS Prince of Wales.

Представитель General Atomics Марк Бринкли отметил, что доставка оружия не обязательно должна быть основным требованием при создании аппарата.

«Это может быть система разведки, наблюдения и рекогносцировки, как Gambit 1, или даже какой-то гибрид», — отметил он.

До этого сообщалось, что компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-AS)и ВВС США планируют в 2024 году провести первый полет беспилотного истребителя Gambit, способного нести ракеты класса «воздух-воздух». Отмечается, что аппарат разрабатывается в рамках программы LongShot Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Ранее сообщалось, что в США проведут испытания дрона LongShot с ракетами «воздух-воздух».

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