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Российский военный избил безрукую девушку после спора о холодильнике

В Майкопе осудили военного, сломавшего ребра, челюсть и нос женщине-инвалиду без рук

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Shutterstock

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии военнослужащего Глушкова Д.В., который избил девушку-инвалида без кистей рук, а затем не явился на место службы. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В июне 2023 года контрактник Глушков, будучи в отпуске, пил самогон и пиво в гостях у женщины-инвалида вместе со своей матерью, братом и знакомыми. В какой-то момент пьяный военный начал демонстрировать приемы рукопашного боя и повредил холодильник. Хозяйка квартиры с использованием нецензурной лексики попросила его так не делать и покинуть квартиру — он начал бить ее по лицу и груди.

В документе отмечается, что для подсудимого было очевидно беспомощное состояние жертвы, которая в связи с отсутствием кистей рук не могла защищаться. В результате избиения женщина получила переломы челюсти, скулы и носа, четырех ребер, а также ушиб головного мозга. Через четыре дня после нападения мужчина пришел в полицию с повинной.

В конце августа того же года Глушков не явился в срок на службу — военной полиции удалось найти его только спустя 20 дней.

Суд приговорил Глушкова к шести годам колонии общего режима за оба преступления. Суд принял к сведению в качестве смягчающих обстоятельств выплату потерпевшей 154 тысяч рублей в качестве компенсации и ее «противоправное поведение» в отношении подсудимого во время конфликта, наличие у него малолетнего ребенка, частичное признание им вины, а также тот факт, что мужчина «проходил военную службу в особых условиях, где был ранен».

Ранее сообщалось, что пьяный боец СВО ударил полицейского в челюсть в Шереметьево и получил условный срок.

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