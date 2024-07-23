В Раде заявили, что украинские заключенные перестали проситься в ряды ВСУ

Украинские заключенные стали терять интерес к мобилизации в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко. Его цитирует газета «Украинская правда».

По мнению депутата, мотивированные люди уже поступили на службу в армию, поэтому спрос на службу среди заключенных стал уменьшаться. В целом, как считает Костенко, ВСУ удастся призвать порядка 5 тыс. осужденных.

Чтобы создать дополнительный приток призывников, секретарь комитета Рады предлагает разрешить мобилизовать граждан, которые находятся в СИЗО.

До этого военный аналитик Алексей Леонков рассказал, что украинские командиры используют заключенных для решения «сиюминутных задач» на фронте. Эксперт отметил, что это те потенциальные военные преступники, которых «позже будут судить».

Обычные же граждане, по мнению аналитика, не воспринимают киевский режим как действующую власть по причине коррумпированности чиновников и массово уклоняются от призыва.

Ранее сообщалось, что ВС России впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал».