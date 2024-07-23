Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий назвал недоразумением разговоры о победе Украины в конфликте с Россией. Его слова приводит издание WNP.

«Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Это полная ерунда, сказка про белого бычка. <...> Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение», — сказал военный, отметив, что подобные разговоры ведутся с целью дезинформации и «духоподъемной пропаганды».

Экс-замглавы Генштаба также предположил, что у Польши нет шансов в противостоянии с российскими силами в случае возможного конфликта, так как НАТО, по его мнению, вряд ли придет на помощь Варшаве.

Накануне бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западная помощь не позволит Украине спастись от поражения в конфликте с РФ. По его словам, финансовая поддержка Киева не повлияет на ситуацию на фронте, так как Вооруженные силы Украины, прежде всего, нуждаются в кадрах, которых нет в нужном количестве.

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.