Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике

Песков о стратегии США: Арктика не должна стать территорией раздора

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обновленную стратегию США по Арктике.

Журналисты на брифинге спросили Пескова, знают ли в Кремле, что в стратегии написано про Россию и Китай.

«Арктика является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и нагнетания напряженности. Российско-китайское взаимодействие может лишь способствовать стабильности в Арктике, так как оно не направлено против третьих стран, а направлено только на защиту интересов этих стран и благосостояния народов», — сказал представитель Кремля.

22 июля Пентагон опубликовал обновленную стратегию США по Арктике. В документе сказано, что крупные геополитические изменения, включая «полномасштабное вторжение России на Украину», вступление Финляндии и Швеции в НАТО, расширение сотрудничества между КНР и РФ, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.

Все новости на тему:
Освоение Арктики
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами