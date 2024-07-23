В Кремле прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обновленную стратегию США по Арктике.

Журналисты на брифинге спросили Пескова, знают ли в Кремле, что в стратегии написано про Россию и Китай.

«Арктика является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и нагнетания напряженности. Российско-китайское взаимодействие может лишь способствовать стабильности в Арктике, так как оно не направлено против третьих стран, а направлено только на защиту интересов этих стран и благосостояния народов», — сказал представитель Кремля.

22 июля Пентагон опубликовал обновленную стратегию США по Арктике. В документе сказано, что крупные геополитические изменения, включая «полномасштабное вторжение России на Украину», вступление Финляндии и Швеции в НАТО, расширение сотрудничества между КНР и РФ, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.