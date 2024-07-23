Российские военные выбили солдат ВСУ с позиций в Макеевке

Российские войска выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в населенном пункте Макеевка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинским военнослужащим было нанесено мощное огневое поражение. ВСУ, понеся большие потери, покинули свои огневые позиции, которые занимали долгое время, и отступили на запасные, расположенные северо-западнее населенного пункта.

Марочко подчеркнул, что российские бойцы продолжают бороться за Макеевку.

21 июля в министерстве обороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР. Как заявлял Марочко, российская армия после взятия под контроль Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области продвинулась на участке шириной в более чем 30 км.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.