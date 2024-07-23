На Украине заявили о поврежденных объектах инфраструктуры

В ночь на 23 июля ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, поступили сообщения о разрушении ряда объектов после взрывов. При этом чиновник не уточнил, о каких именно зданиях идет речь.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

В ночь на 23 июля по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В 23:55 сирены прозвучали в Киеве.

Вечером 22 июля в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.

До этого сообщалось о взрывах в расположенной на юге Украины Николаевской области, в регионе работали системы противовоздушной обороны.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.