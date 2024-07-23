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Расчет САУ «Малка» группировки «Центр» уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ

МО РФ: расчет САУ «Малка» группировки «Центр» уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» из группировки «Центр» ликвидировал немецкую самоходную гаубицу PzH 2000 ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Военнослужащие расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» уничтожили немецкую САУ PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) в районе Авдеевки», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ведомство уточнило, что удар по САУ, скрытой в лесополосе, корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата. Артиллеристы выполнили серию залпов с использованием 203-мм осколочно-фугасных снарядов весом 110 килограммов каждый, поразив цель на расстоянии более 20 километров.

«Выкатились как обычно, начали работать и с третьего выстрела попали, а четвертым добили. Вначале мы ее прожгли, а потом у нее БК (боекомплект. — ред.) сдетонировал. Разнесло на пол-леса», — рассказал член расчета с позывным «Опер».

После выполнения задания расчет быстро покинул огневую позицию под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы.

«Самое главное — своевременно выдвинуться, отработать по цели и незамеченным вернуться обратно. Мы делаем свою работу и все. Для меня лучшего орудия нет!» — отметил командир 2С7М «Малка» с позывным «Дядя».

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