По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

В 23:55 была объявлена воздушная тревога в Киеве. Через несколько минут сирены были включены во всех регионах страны.

До этого стало известно, что в Сумской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Вечером 22 июля в расположенной на юге Украины Николаевской области были слышны взрывы, работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине призвали привлекать иностранцев из-за кадрового голода.