В Великобритании показали концепт истребителя GCAP

Концепт истребителя нового поколения, который разрабатывают в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP), показали на авиасалоне Фарнборо в Британии. Об этом пишет Breaking Defense.

Самолет получил двухкилевое вертикальное оперение и треугольное крыло. Это позволяет изменить размах крыла для улучшения аэродинамики.

GCAP — это совместный проект Британии, Италии и Японии. Истребитель планируют принять на вооружение в 2035 году.

Известно также, что армия Великобритании впервые провела испытания лазерного оружия, установленного на бронемашину Wolfhound.

В апреле действующий на тот момент министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что королевство может передать Украине систему лазерного оружия DragonFire. Он добавил, что официально британский флот должен принять систему на вооружение в 2027 году.

Ранее Британия разрешила Киеву использовать свое оружие для ударов по Крыму.