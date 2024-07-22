Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании показали концепт истребителя GCAP

В Британии показали концепт истребителя нового поколения GCAP

close
100%
BAE Systems' class="item-image" >
BAE Systems

Концепт истребителя нового поколения, который разрабатывают в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP), показали на авиасалоне Фарнборо в Британии. Об этом пишет Breaking Defense.

Самолет получил двухкилевое вертикальное оперение и треугольное крыло. Это позволяет изменить размах крыла для улучшения аэродинамики.

GCAP — это совместный проект Британии, Италии и Японии. Истребитель планируют принять на вооружение в 2035 году.

Известно также, что армия Великобритании впервые провела испытания лазерного оружия, установленного на бронемашину Wolfhound.

В апреле действующий на тот момент министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что королевство может передать Украине систему лазерного оружия DragonFire. Он добавил, что официально британский флот должен принять систему на вооружение в 2027 году.

Ранее Британия разрешила Киеву использовать свое оружие для ударов по Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами