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Силы КСИР перехватили танкер компании из ОАЭ

Reuters: силы КСИР перехватили в Персидском заливе танкер компании из ОАЭ

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Unsplash

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перехватили в Персидском заливе танкер, находящийся в управлении компании из ОАЭ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

По данным компании, члены КСИР осуществили перехват танкера-продуктовоза, шедшего под флагом Того. На борту находится 1,5 тыс. тонн судового топлива (газойля). Инцидент произошел в 61 морской миле к юго-западу от города Бушер.

В апреле Военно-морские силы КСИР задержали коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Издание The Times of Israel писало, что в Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете «захватил» судно, связанное с израильским миллиардером. Уточнялось, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, шедшем под флагом Португалии.

До этого ВМС Корпуса стражей исламской революции захватили в Персидском заливе танкер с 2 млн литров контрабандного дизельного топлива.

Ранее Иран заявил о готовности к взаимодействию с Западом.

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