В результате ракетного удара, который Вооруженные силы России нанесли по Одессе, были уничтожены 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), еще 25 получили ранения. Об этом в эфире YouTube-канала El Canal del Coronel заявил полковник ВС Испании в отставке Педро Баньос.

По его словам, эту информацию ему передали очень надежные источники, которых он знает 30 лет.

Как сообщил Баньос, также были ликвидированы солдаты регулярной армии Франции. Он утверждает, что таких разовых потерь среди французских военнослужащих не было со времен войны в Алжире.

«Это пугающие цифры, потому что мы говорим о странах НАТО», — сказал отставной полковник.

Утром 22 июля сообщалось, что в Одессе произошел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги.

До этого бойцы ВС РФ нанесли удар по зданию с французскими наемниками в Харькове. По данным министерства обороны России, в тот момент в помещениях находились более 60 иностранцев.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».