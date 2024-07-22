Предвыборные успехи Республиканской партии в США серьезно подрывают желание ВСУ принимать участие в конфликте с Россией, что может привести к свержению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

«Представьте, что вы военный, который сражается на фронте, <…> несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь закончится?» — задался вопросом он.

Дэвис напомнил, что Республиканцы выступают за прекращение военной помощи Украине. Демократы же на данный момент явно уступают им в предвыборной гонке, считает бывший военный.

До этого Зеленский заявил, что число потерь в украинской армии ежедневно меняется в худшую сторону. Однако украинский лидер не стал называть точное число потерь, а также не смог ответить, сколько еще Вооруженные силы Украины смогут продержаться в сложившейся ситуации.

Ранее Зеленский заявил, что американские танки не изменили ситуацию на фронте для ВСУ.