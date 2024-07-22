В России создали миниатюрный подавитель дронов

Российские специалисты создали миниатюрный подавитель беспилотных летательных аппаратов «Карман», изделие успешно применили в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные конструкторского бюро (КБ) «Лаборатория 13».

«Карман» предназначен для подавления каналов управления дронами. Он способен работать как в автономном, так и в автоматическом режиме, используя сигналы управления от детектора дронов «Око-П». По объемам устройство не больше радиостанции, его можно положить в карман. Устройство будет доработано, испытано еще раз, после чего начнется серийное производство.

В «Лаборатории 13» уточнили, что подавитель предназначен для пехотных подразделений, артиллерийских расчетов и эвакуационных групп. Стоит это устройство до 30 тыс. рублей.

Также в организации рассказали, что в дальнейшем планируется разработать линейку подавителей «Карман» для разных диапазонов частот подавления — 700, 900 МГц, 2.4 ГГц.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ДНР перестали экономить FPV-дроны.