Названы последствия атаки 47 беспилотников по Ростовской области

При атаке 47 БПЛА по Ростовской области никто не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами», — рассказал чиновник.

Минобороны сообщило, что над Россией в ночь на 22 июля было перехвачено 75 украинских дронов.

В частности, 47 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, еще по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

Кроме того, 17 украинских дронов перехвачено и уничтожено над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого глава Туапсе Сергей Бойко заявил, что система противовоздушной обороны поразила восемь беспилотных летательных аппаратов в городе.

Ранее в России создали специальную защиту от дронов для автомобилей чиновников.