ВС РФ отразили атаку БПЛА над северной частью Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки БПЛА над северной частью Астраханской области.

«Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области», — поделился Бабушкин.

Он уточнил, что системы РЭБ и ПВО работали штатно.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Над Ростовской областью были сбиты 47 беспилотников, восемь — над Краснодарским краем.

Также глава Туапсе Сергей Бойко сообщал, что система противовоздушной обороны поразила восемь беспилотных летательных аппаратов в городе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.