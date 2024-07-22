Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили, что к ним стали обращаться мобилизованные бойцы ВСУ

«Дозор»: мобилизованные бойцы ВСУ стали обращаться к представителям подполья

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Мобилизованные бойцы ВСУ стали активнее обращаться к представителям российского подполья и передавать информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье «Дозор».

По словам собеседников агентства, большая часть украинских солдат, обращающихся в организацию, — это бездомные или алкозависимые.

«В центр сопротивления стали обращаться вновь мобилизованные на войну украинцы. <...> Среди общего количества мобилизованных львиную долю занимают возрастные и достаточно юные мужчины», — поделился источник.

До этого попавший в российский плен военнослужащий украинской армии Андрей Бугаев рассказал, что в рядах украинской армии многие солдаты симпатизируют России. По его словам, бойцы боятся говорить о своих взглядах, опасаются, что на Украине их будут преследовать по закону.

17 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории вернули 95 российских военных, находившихся в плену.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами