Мобилизованные бойцы ВСУ стали активнее обращаться к представителям российского подполья и передавать информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье «Дозор».

По словам собеседников агентства, большая часть украинских солдат, обращающихся в организацию, — это бездомные или алкозависимые.

«В центр сопротивления стали обращаться вновь мобилизованные на войну украинцы. <...> Среди общего количества мобилизованных львиную долю занимают возрастные и достаточно юные мужчины», — поделился источник.

До этого попавший в российский плен военнослужащий украинской армии Андрей Бугаев рассказал, что в рядах украинской армии многие солдаты симпатизируют России. По его словам, бойцы боятся говорить о своих взглядах, опасаются, что на Украине их будут преследовать по закону.

17 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории вернули 95 российских военных, находившихся в плену.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.