В Туапсе произошла вторая серия взрывов за ночь

В Туапсе произошла вторая серия взрывов возле НПЗ за ночь. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, два взрыва произошли в 6:25 по мск. Сообщается о пожаре на территории нефтебазы после падения сбитого беспилотника ВСУ. Предварительно, нефтехранилище не пострадало — небольшое возгорание с задымлением произошло на земле.

До этого в ночь на 22 июля в Туапсе уже слышали серию взрывов.

Позднее глава Туапсе Сергей Бойко объяснил это тем, что система противовоздушной обороны (ПВО) поразила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городом. Дроны были сбиты в период между 03:17 до 04:20. По состоянию на 5:00 повреждений инфраструктуры и жилых домов обнаружено не было.

Также в ночь на 22 июля был сбит украинский дрон над Воронежской областью.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.