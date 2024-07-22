Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Туапсе произошла вторая серия взрывов за ночь

SHOT: в Туапсе произошла вторая серия взрывов возле НПЗ за ночь

В Туапсе произошла вторая серия взрывов возле НПЗ за ночь. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, два взрыва произошли в 6:25 по мск. Сообщается о пожаре на территории нефтебазы после падения сбитого беспилотника ВСУ. Предварительно, нефтехранилище не пострадало — небольшое возгорание с задымлением произошло на земле.

До этого в ночь на 22 июля в Туапсе уже слышали серию взрывов.

Позднее глава Туапсе Сергей Бойко объяснил это тем, что система противовоздушной обороны (ПВО) поразила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городом. Дроны были сбиты в период между 03:17 до 04:20. По состоянию на 5:00 повреждений инфраструктуры и жилых домов обнаружено не было.

Также в ночь на 22 июля был сбит украинский дрон над Воронежской областью.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами