США уничтожили безэкипажный катер хуситов

Военные Соединенных Штатов уничтожили безэкипажный катер (БЭК) хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщает ТАСС.

По предоставленной военными информации, за последние сутки армия США успешно уничтожила находившийся в Красном море безэкипажный катер. В CENTCOM утверждают, что потопленный катер представлял непосредственную угрозу американским, коалиционным и торговым судам в регионе.

До этого сообщалось, что США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена.

21 июля ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. По данным местных СМИ, в результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек.

Ранее хуситы атаковали Израиль и американское судно в Красном море.