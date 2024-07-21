Зеленский сообщил о прибытии на Украину нового комплекса для усиления ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Германия поставила Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

«Немецкий Patriot прибыл на Украину», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он назвал это усилением украинской противовоздушной обороны (ПВО) и поблагодарил за этот шаг официальные Берлин и Вашингтон.

При этом Зеленский намекнул, что Киев хотел бы получить больше комплексов ПВО. По его словам, «впереди еще много работы» и «это еще не гарантированная защита».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

5 июля германский посол на Украине Мартин Егер сообщал, что ФРГ передала Украине третий комплекс Patriot. По его словам, экипаж комплекса прошел обучение на территории Германии.

11 июля в Пентагоне заявляли, что Украине в рамках нового пакета военной помощи будет предоставлен старый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot за $100 млн.

Ранее Зеленский похвалил российскую армию.