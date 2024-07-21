Участника СВО осудили за расчленение сожительницы

Участника специальной военной операции приговорили к девяти с половиной годам за убийство и расчленение сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Советского суда Астрахани.

Суд счел участие в боевых действиях, раскаяние и наличие двух детей смягчающими обстоятельствами.

По информации СМИ, мужчину зовут Иван Полунин. Журналисты утверждают, что в 2018 году он находился в розыске, так как скрылся от следствия, когда проходил по делу о незаконном сбыте наркотиков, а в с 2003 по 2010 год он отбывал срок по обвинению в разбое.

18 июля в подмосковной Шатуре пенсионерку попытался изнасиловать мужчина, вернувшийся из зоны проведения спецоперации. По словам дочери пострадавшей, незнакомец набросился на ее мать в безлюдном месте. Он жестоко избил женщину, повалил на землю и стал срывать с нее одежду.

До этого в Ленинградской области вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» расчленил женщину и спрятал ее останки в два чемодана.

Ранее в России участника СВО убили из-за земельного спора.