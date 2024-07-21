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Военный рассказал о «нешуточных боях» под поселком Нью-Йорк в ДНР

Эксперт Дандыкин: Нью-Йорк имеет большое значение на Донецком направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Поселок Нью-Йорк в ДНР имеет большое значение на Донецком направлении, на подступах к нему идут «нешуточные бои». Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, слова которого передает «Лента.ру».

«Я думаю, что раз ВСУ попали в окружение, то пора им уходить. Когда их зажимают, то они предпочитают уходить, как это случилось в Авдеевке, побросав раненых и оружие», — заявил он.

По его словам, в аналогичном положении украинская армия оказалась в Красногоровке и недалеко от Угледара.

21 июля «Российская газета» сообщила со ссылкой на источники, что два батальона украинских войск попали в окружение под поселком Нью-Йорк. По словам журналистов, число военнослужащих в двух батальонах составляет более тысячи человек.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о тяжелом положении украинских бойцов в населенном пункте Карловка. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в «огневом мешке» в юго-восточной части села. При этом к северу от населенного пункта Карловки в тот момент наблюдалась аналогичная картина. Советник главы ДНР пояснил, что речь идет об обстановке в районе села Невельское.

Ранее штурмовую бригаду ВСУ захотели назвать именем Фарион.

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