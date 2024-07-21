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Финляндия начала учения у границ с Россией

Финляндия проводит учения в приграничных районах с Россией

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Stoyan Nenov/Reuters

Сухопутные войска Финляндии вместе с погранслужбой проводят учения с участием авиации в приграничных районах с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба Сухопутных войск.

Отмечается, что в связи с учением до начала августа будет закрыта национальная трасса, ведущая к КПП «Ваалимаа». В учениях, которые начались 21 июля, примут участие около 1,7 тыс. человек и примерно 300 единиц техники.

21 июля два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в рамках учебной тренировки.

6 июля президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-конференции в Хельсинки заявил, что страна не нуждается в постоянном присутствии крупных сил НАТО на своей территории.

5 июля МИД России заявил, что действия Организации Североатлантического договора в Северной Европе усугубляют риски превращения региона в зону повышенной напряженности.

Ранее сообщалось, что Германия может перебросить до сотен тысяч военных к границе с РФ.

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