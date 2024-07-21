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Марочко рассказал о переходе северо-запада ЛНР под контроль войск РФ

Марочко: на северо-западе ЛНР почти не осталось территорий под контролем ВСУ

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Сергей Аверин/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что северо-западная часть территории Луганской народной республики (ЛНР) почти полностью перешла под контроль властей республики. Его слова приводит ТАСС.

«На северо-западе республики… практически все населенные пункты перешли под наш контроль», — сказал он.

По его словам, на западе и на юго-западе ЛНР еще остаются территории под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это в основном в районе Кременной на сватовско-кременском участке, но там тоже идут довольно-такие серьезные боестолкновения», — отметил он.

Также Марочко рассказал, что российские войска после взятия под контроль Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области продвинулись на участке шириной в более чем 30 км.

21 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль села Розовка в Донецкой народной республике (ЛНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Ранее в ВС РФ заявили, что взятие Красногоровки идет к завершению.

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