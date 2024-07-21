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Польша допустила передачу Украине истребителей МиГ-29

Минобороны Польши сообщило о возможности передать Киеву МиГ-29 до 2026 года

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Rob Schleiffert/Wikimedia Commons

Польша может передать Киеву свои истребители МиГ-29 в конце 2024 — начале 2025 года. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич, передает «Укринформ».

По его словам, это будет зависеть от сроков поставки стране новых американских F-35 для нужд ВВС Польши.

19 июля сообщалось, что за неделю российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета МиГ-29. А днем ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили один самолет МиГ-29.

МиГ-29 — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, предназначенный для поражения и уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, в том числе в условиях постановки радиолокационных помех с использованием управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Истребитель находится на вооружении РФ, Украины, Польши, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Белоруссии, Ирана, Индии, Болгарии, Египта, Сербии и ряда других стран. В начале июля польский премьер Дональд Туск заявлял, что Варшава сейчас не желает передавать ВСУ истребители МиГ-29, которые тот активно требует, поскольку в ВВС Польши их пока нечем сменить на боевом дежурстве.

Ранее польский МиГ-29 сорвал крыши с домов.

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