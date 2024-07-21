Штурмовую бригаду ВСУ захотели назвать именем Фарион

3-ю штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) захотели назвать именем бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирины Фарион. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эта штурмовая бригада в прошлом — полк «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

Авторы публикации провели аналогию, как если бы отряд телохранителей Владимира Ленина попросил бы присвоить ему имя Фанни Каплан, которая являлась революционеркой, совершившей покушение на его жизнь.

19 июля во Львове было совершено покушение на экс-нардепа Рады Ирину Фарион. Женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти.

Экс-нардеп была известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке. В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Ссора произошла, после того как Фарион заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ, более того, она не считает их украинцами.

В результате экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что напавший на Фарион мужчина следил за ней несколько недель.