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Российские системы ПВО за сутки сбили 40 беспилотников ВСУ

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 40 дронов ВСУ

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MOD Russia/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили военный вертолет Ми-8 и 40 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве добавили, что системы ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ. Среди прочего были поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника украинской армии в 133-х районах.

В тот же день Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль села Розовка в Донецкой народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Таким образом российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции.

Ранее ракета «Искандер» уничтожила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области.

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