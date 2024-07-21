Российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также поражены российскими силами были цеха предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.

Кроме того, была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также Минобороны 21 июля сообщило, что российские войска взяли под контроль села Розовка в Донецкой народной республике (ДНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по авиационным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Кроме того, под удар попали места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.

Ранее российские десантники уничтожили дронами четыре наблюдательных пункта ВСУ.