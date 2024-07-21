Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ

МО РФ: российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS

close
100%
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также поражены российскими силами были цеха предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.

Кроме того, была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также Минобороны 21 июля сообщило, что российские войска взяли под контроль села Розовка в Донецкой народной республике (ДНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по авиационным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Кроме того, под удар попали места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.

Ранее российские десантники уничтожили дронами четыре наблюдательных пункта ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами