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В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью

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MOD Russia/Global Look Press

Украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

«Около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, для удара бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон самолетного типа. Однако сработавшие в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА до того, как он нанес ущерб региону.

Утром 21 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в небе над регионом были ликвидированы две ракеты ATACMS американского производства. Снаряда летели в сторону Республики Крым, уточнил он.

После уничтожения ракет их осколки упали на землю вдали от населенных пунктов. Благодаря этому никто из местных жителей не пострадал. Также специалисты не зафиксировали никаких повреждений инфраструктуры.

Ранее в Курской области украинский дрон атаковал работавший в поле комбайн.

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