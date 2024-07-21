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Военный эксперт заявил об огромных ежедневных потерях ВСУ

РИА: ВСУ ежедневно теряют от 1600 до 2500 человек по всей линии фронта

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут огромные потери в ходе боевых действий. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день», — заявил эксперт.

По его словам, те резервы живой силы для ВСУ, которые с таким трудом набираются, тратятся очень быстро и восполнить их не удается. Также эксперт утверждает, что срок обучения бойцов резко сократился и сейчас составляет три недели.

При этом Леонков обратил внимание, что есть и случаи, когда на фронт отправляют уже после трех дней обучения. Он добавил, что многие из таких бойцов сдаются, поскольку другой возможности выжить у них нет.

Незадолго до этого в Министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска взяли в плен группу военнослужащих ВСУ в ходе штурма одного из районов города Красногоровки. Сообщалось также, что многие украинские военнослужащие в населенном пункте бросают оружие и бегут.

Ранее пленный боец ВСУ назвал причину «побега» украинских военных из Красногоровки.

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