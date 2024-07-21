ВСУ попытались атаковать Крым двумя ракетами ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты ATACMS американского производства в небе над Херсонской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Глава субъекта уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по Республике Крым. Но снаряды были уничтожены до того, как достигли полуострова.

«Осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, <...> пострадавших нет», — говорится в заявлении.

По словам Сальдо, специалисты не зафиксировали никаких повреждений инфраструктуры.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 июля украинские военнослужащие обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадала женщина 1957 года рождения. Врачи диагностировали у нее осколочные ранения.

15 июля Новая Каховка также подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Украинские бойцы нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам, из-за чего серьезно пострадала местная жительница. Ее доставили в больницу, но спасти женщину не удалось.

Ранее дрон ВСУ атаковал частный дом в Херсонской области.