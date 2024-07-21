В подполье сообщили о цехе, где ВСУ устанавливают оружие на пикапы

В Николаеве существует специальный цех, в котором устанавливают вооружение на пикапы — турели ПВО и системы запуска беспилотников. Об этом ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Мы знаем, что в Николаеве на улице Новозаводской на них на внедорожники-пикапы ставят турели», — сказал он.

Координатор подполья добавил, что это делается для того, чтобы поставить крупнокалиберные пулеметы или же саму систему, с помощью которой запускают беспилотники.

Лебедев уточнил, что эта информация была получена через цепочку информаторов.

Так, несколько дней назад координатору пророссийского подполья написал человек из Одессы. По его словам, в сторону Николаева проехали 30 внедорожников белого цвета.

Затем Лебедеву написали еще несколько человек, что позволило выйти на информацию о цехе.

До этого сообщалось, что в Николаеве, на юге Украины, произошла серия взрывов. При этом о количестве пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось. Сообщалось также, что в момент взрывов в ряде областей Украины, в том числе Николаевской, была объявлена воздушная тревога.

Ранее Лебедев заявил, что в Харьков прибыла группа французских наемников.