ВС РФ вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей в Красногоровке

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России проводили эвакуацию семьи из освобождаемого населенного пункта Красногоровки, вызывая огонь украинских боевиков на себя. Такая информация следует из видео, которое предоставило РИА Новости.

Семья Подковыриных (супруги и двое сыновей) проживала в частном секторе Красногоровки в Донецкой народной республике и надеялась на эвакуацию. Часть районов Красногоровки уже была с российскими военными и через них российские солдаты знали, что в частном секторе еще есть мирные граждане, которые нуждались в эвакуации.

Военнослужащие ВС России, обнаружив семью, зашли в дом, проверили документы, после начался обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, в результате один из снарядов попал в дальнюю комнату.

«Нас всех повыводили, и спросили — «Вы согласны на эвакуацию?» — конечно согласны. «Тогда собирайте вещи и за вами сейчас группа придет», — рассказал глава семьи.

Затем за семьей прибежал один из бойцов штурмового подразделения и сказал, что «будем бежать несмотря ни на что» в сторону многоэтажных районов Красногоровки. Там уже находились подразделения ВС России с другими мирными жителями.

Мария, чью семью под обстрелом выводили военнослужащие ВС России, рассказала, что российские бойцы перебежали на другую улицу, чтобы не подставить под атаку гражданских, весь огонь взяли на себя, после чего начался обстрел.

По дороге к «своим», в сопровождении военных, семья пряталась при перебежках то в одном, то в другом строении города. Наконец семью встретили другие бойцы, оказывая помощь с вещами.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что процесс освобождения населенного пункта Вооруженными силами России идет к завершению. Однако быстро завершить операцию сложно из-за того, что в городе большая плотность мирного населения.

Красногоровка — это населенный пункт в Донецкой народной республике. С 1 августа 2014 года он находится под оккупацией ВСУ.

Ранее ВС РФ эвакуировали мирных жителей из-под завалов в Красногоровке.