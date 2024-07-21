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Военкор рассказал о сумевшем вернуться на аэродром подбитом российском самолете

Военкор Федоров: подбитый российский Су-34 поразил цель и вернулся на аэродром

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Минобороны РФ

Российские летчики сумели поразить цель на подбитом самолете Су-34 и вернуться на аэродром. Об этом пишет военкор Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По словам блогера, российский Су-34 на высоте более девяти километров попал под огонь зенитного ракетного комплекса. После удара в самолете началась утечка топлива, из-за чего системы управления могли отказать в любой момент. Несмотря на это, экипаж выполнил свою задачу, сбросив бомбы на позиции украинских войск. После этого Су-34 вернулся на аэродром.

Как уточнил Федоров, сейчас истребитель находится в ремонте, а его экипаж награжден орденами Мужества.

До этого летчик Су-34 рассказывал, что Вооруженные силы Украины не могут отразить российские авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции даже с помощью западного вооружения, поэтому они наводят на них ужас.

14 июля российский Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации украинских войск в зоне ответственности северной группировки Вооруженных сил РФ.

Ранее войска РФ получили новую партию самолетов-бомбардировщиков.

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