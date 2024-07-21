Украинские войска потеряли более пяти тысяч солдат в ходе боев за село Крынки, расположенное в Херсонской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

По его словам, во время сражений в районе населенного пункта российские военнослужащие активно «лупили» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате украинские военные начали оставлять раненых сослуживцев в подвалах частных домов, но в какой-то момент места стало не хватать.

«Тут уже можно прикинуть, что там [потери составляют] больше пяти тысяч [человек]», — сказал источник агентства.

18 июля спикер оперативно-стратегической группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховой рассказал, что большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки оказались полностью разбиты. Как он сказал, сейчас в данном населенном пункте «катастрофически невозможно» держать оборону.

До этого издание «Следствие.Инфо» сообщило об исчезновении 788 украинских солдат в районе села Крынки. Из материала следует, что все они пропали в период с октября 2023 года по июнь 2024 года. В настоящее время военнослужащих разыскивает полиция Украины.

Ранее главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заподозрили в готовности капитулировать.