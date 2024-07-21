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Спецслужбы Украины обещали подрывнику железной дороги под Рязанью $15 тысяч

Киев обещал заплатить подрывнику железной дороги под Рязанью $15 тысяч

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Shutterstock/Malbert

Украинские спецслужбы обещали заплатить гражданину России и Италии Руслану Сидики за подрыв железной дороги под Рязанью $15 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам Сидики, он полностью раскаялся в подрыве железной дороги под Рязанью в 2023 году.

«За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован, пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов США. Как ни странно, обещанных денег он не получил», — поделился собеседник агентства.

Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, где он ожидал схему радиодетонатора от СБУ.

До этого следователи Бурятии завершили расследование дела местного жителя, которого обвиняют в диверсии и оскорблении символа воинской славы.

В 2023 году россиянин общался в мессенджере с куратором, который предложил ему осквернить мемориал. После выполнения задания обвиняемый мог получить деньги в иностранной валюте.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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