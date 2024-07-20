Военные РФ помогли выйти пяти беженцам из лагеря «Рукбан» в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон вместе с властями Сирии помог выйти пяти беженцам, включая одного ребенка, из лагеря «Рукбан». Об этом сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, пишет ТАСС.

«Властями Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон обеспечен выход из лагеря пяти беженцев (один мужчина, три женщины, один ребенок)», – заявил военный, добавив, что ситуацию в лагере, расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф, нельзя назвать благополучной.

Игнасюк отметил, что Соединенные Штаты продолжают демонстрировать неспособность заниматься вопросами помощи в возвращении беженцев из лагеря.

До этого заместитель руководителя ЦПВС генерал-майор Олег Егоров рассказал, что американское командование вербует сирийских беженцев из лагеря Эр-Рукбан в ряды незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Асад могут встретиться в течение трех месяцев.