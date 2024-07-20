Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР погиб польский наемник, воевавший на стороне ВСУ

Interia: в ЛНР погиб 22-летний наемник из Польши, воевавший на стороне ВСУ

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Польский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в середине июля на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает польское издание Interia.

«В Киеве на кладбище Байково прошла церемония прощания с Томашем Марчином Сенкалой, погибшим в бою на украинской стороне», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 22-летний Сенкала воевал в составе интернационального легиона теробороны Украины и погиб во время боя за поселок Червона Диброва на территории ЛНР. Отмечается, что поляк вступил в легион осенью 2023 года, его не стало 13 июля.

До этого российские военные обнаружили на островах, расположенных в пойме Днепра, наемников из Польши и Грузии. По словам бойцов РФ, на наемниках, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, были польские и грузинские шевроны.

Ранее в Польше нашли могилу наемника, участвовавшего в жестоком убийстве российского солдата.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами