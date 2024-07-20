В ЛНР погиб польский наемник, воевавший на стороне ВСУ

Польский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в середине июля на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает польское издание Interia.

«В Киеве на кладбище Байково прошла церемония прощания с Томашем Марчином Сенкалой, погибшим в бою на украинской стороне», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 22-летний Сенкала воевал в составе интернационального легиона теробороны Украины и погиб во время боя за поселок Червона Диброва на территории ЛНР. Отмечается, что поляк вступил в легион осенью 2023 года, его не стало 13 июля.

До этого российские военные обнаружили на островах, расположенных в пойме Днепра, наемников из Польши и Грузии. По словам бойцов РФ, на наемниках, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, были польские и грузинские шевроны.

Ранее в Польше нашли могилу наемника, участвовавшего в жестоком убийстве российского солдата.