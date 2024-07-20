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В ЦАХАЛ назвали цели авиаударов по порту йеменской Ходейды

Израиль атаковал в Йемене объекты двойного назначения и энергоинфраструктуру

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Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские истребители атаковали в порту йеменской Ходейды «объекты двойного назначения» и «энергетическую инфраструктуру». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что это была сложная, одна из самых дальних и продолжительных атак, которые осуществляли ВВС Израиля.

До этого руководитель министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что пожар в районе йеменского порта Ходейда после израильских авиаударов по военным целям хуситов «виден по всему Ближнему Востоку».

20 июля министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов) заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС.

Ранее премьер Израиля посетил юг сектора Газа.

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