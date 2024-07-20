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Названы главные производители дронов для ВСУ, сбитых на Купянском направлении

РИА: 90% дронов ВСУ на Купянском направлении произведены в США и Португалии

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Stringer/REUTERS

Подавляющее большинство беспилотников, которые украинская армия использует под Купянском, изготовлено на Западе: в основном в США и Португалии. Об этом рассказал начальник расчета ПВО «Тор-М2» российской группировки войск «Запад» с позывным «Паук», пишет РИА Новости.

«В основном украинских беспилотников очень мало. В основном США и Португалия, где-то 90 на 10 процентов», — пояснил военнослужащий в беседе с журналистами.

20 июля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по комбайну в поле недалеко от села Снагость Кореневского района Курской области. Ранение получил механизатор. Его отправили в Глушковскую районную больницу, медики оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого военный медик назвал FPV-дроны причиной 98% ранений на Купянском направлении. При этом он отметил, что большинство военнослужащих поступают к нему с легкими ранениями.

Ранее ВСУ засняли видео атаки на российскую пожарную машину.

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Операция на Украине
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