Мужчина, напавший на Фарион, следил за ней несколько недель

Мужчина, который стрелял в экс-нардепа Рады Ирину Фарион, следил за ней в течение нескольких недель. Об этом сообщает издание «Общественное».

Соседка Фарион Мария Бабюк, которая стала свидетелем бегства стрелка, заявила, что в течение нескольких недель мужчина каждый день следил за ее подъездом. По ее словам, другие соседи общались с ним и предлагали поесть. Мужчина рассказал им, что он приехал из Тернополя.

«Каждый день в 10 часов он здесь сидел на лавочке», — подытожила Бабюк.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти.

Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке. В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отключенный свет во Львове помешал установить стрелявшего в Фарион.