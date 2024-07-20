ВСУ потеряли более сотни военных в зоне ответственности группировки «Восток»

Группировка войск «Восток» ликвидировала до 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что Вооруженные силы России нанесли поражение личному составу и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120,129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Времевка, Макаровка, Сторожевое, Водяное, Разлив и Октябрь ДНР.

20 июля сообщалось, что российские войска уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника.

Тем временем стало известно, что Вооруженные силы Украины практически отказались от использования самолетов и вертолетов на Купянском направлении.

Ранее ВСУ засняли видео атаки на российскую пожарную машину.