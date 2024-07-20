ВСУ засняли видео атаки на российскую пожарную машину

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины заснял кадры своей атаки на российский пожарный автомобиль. Видео опубликовано в Telegram-канале МЧС ДНР.

Отмечается, что БПЛА ВСУ 17 июля дважды обстреляли автомобиль сотрудников МЧС во время выезда на тушение загоревшейся машины в Ясиноватском районе ДНР. Спасатели не пострадали.

Днем 20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска свыше 60 раз за минувшие сутки обстреляли регион.

18 июля три сотрудника государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса» наехали на служебном автомобиле на противотанковую мину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Зеленый Гай, расположенном в Волновахском муниципальном округе ДНР.

До этого в Донецке в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины был поврежден маршрутный автобус, есть пострадавший.

Ранее сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе.