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Российские военные за сутки сбили 74 беспилотника

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили две ракеты ATACMS и 74 украинских дрона

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Olga Sokolova/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства и 74 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Уточняется, что 27 дронов были уничтожены на территории России.

Кроме того, российские военные сбили четыре реактивных снаряда HIMARS производства США.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.

До этого в МО сообщили, что Вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 13 075 военных в зоне проведения специальной военной операции. В плен сдались 19 военнослужащих.

Всего с начала специальной военной операции украинская армия лишилась 630 самолетов, 277 вертолетов, 27915 беспилотников, 554 зенитных ракетных комплексов и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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