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США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии

NNSA: в 2023 году у США на вооружении было 3748 ядерных боеголовок

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Charlie Riedel/AP

Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

Эти данные свидетельствуют о том, что запас ядерного оружия постепенно снижается. В конце 1989 года запас ядерных боеголовок составлял 22217, что на 83% больше, чем в 2023 году.

Последний раз США официально публиковали такую информацию в октябре 2021 года, после этого данные о количественном составе ядерного арсенала не раскрывались.

До этого заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что западные страны недооценивают возможность применения РФ ядерного оружия, что может привести к «фатальным последствиям».

Позже Рябков заявил, что созданные в России заделы в сфере ядерного сдерживания гарантируют ее безопасность на десятилетия вперед.

Ранее в Белоруссии назвали условия применения тактического ядерного оружия.

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