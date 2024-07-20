Стало известно о провале плана США по выпуску ракет для Patriot в Японии

США не могут увеличить производство ракет Patriot на заводах в Японии из-за нехватки производимых компанией Boeing деталей. Об этом сообщает Reuters.

«США надеются как можно скорее увеличить производство с примерно 500 до более чем 750 шт. в год по всему миру... Расширение производства в Японии невозможно без новых поставок головок самонаведения», — говорится в сообщении.

До этого министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявлял, что Токио согласится передать по лицензии США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, только если ему дадут документальные подтверждения, что технологии не попадут ни в какие другие страны, в том числе на Украину.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо 25 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты воздушного пространства страны.

Ранее новым системам Patriot предрекли печальную судьбу на Украине.