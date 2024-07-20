Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о провале плана США по выпуску ракет для Patriot в Японии

Reuters: США не хватило деталей для наращивания производства Patriot в Японии

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

США не могут увеличить производство ракет Patriot на заводах в Японии из-за нехватки производимых компанией Boeing деталей. Об этом сообщает Reuters.

«США надеются как можно скорее увеличить производство с примерно 500 до более чем 750 шт. в год по всему миру... Расширение производства в Японии невозможно без новых поставок головок самонаведения», — говорится в сообщении.

До этого министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявлял, что Токио согласится передать по лицензии США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, только если ему дадут документальные подтверждения, что технологии не попадут ни в какие другие страны, в том числе на Украину.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо 25 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты воздушного пространства страны.

Ранее новым системам Patriot предрекли печальную судьбу на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами