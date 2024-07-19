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В России испытали дрон с искусственным интеллектом

Дрон «Иволга» с искусственным интеллектом испытали на Сахалине

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Shutterstock

Дрон «Иволга» с искусственным интеллектом прошел испытания в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Стратим».

Беспилотник работает на российском чипе-микропроцессоре. До этого отечественные дроны летали на импортных чипах, отметили в КБ.

Сообщается, что микропроцессор запускает нейронную сеть на борту без использования наземной станции и производит вычисления прямо во время полета с минимальной задержкой. Дрон включает автопилот и летит за человеком.

26 июня военный блогер Алексей Живов заявил, что на сегодняшний день отечественные разработчики трудятся над созданием ударных беспилотников с технологиями искусственного интеллекта. По его словам, следующим шагом будут «рои дронов», наделенных коллективным интеллектом. У таких беспилотников, по его словам, будет общее понимание, куда они летят и с какими целями.

Издание Intercept писало, что американские военные планируют «сокрушить» Китай как раз при помощи роя недорогих самоуправляемых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

Ранее в России создали специальную защиту от дронов для автомобилей чиновников.

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