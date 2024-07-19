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ВСУ потеряли почти тысячу военных в ДНР за неделю

МО РФ: группировка «Восток» ликвидировала до 925 военных ВСУ в ДНР за неделю

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали за неделю до 925 военнослужащих украинской армии в ДНР. Об этом сообщает министерство обороны России.

Также Вооруженные силы Украины потеряли танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм.

18 июля представитель группировки украинской армии «Хортица» Назар Волошин подтвердил, что Вооруженные силы Украины оставили позиции в поселке Урожайное в Донецкой народной республике. Сообщение об отходе ВСУ с позиций в Урожайном появилось еще 11 июля, однако в «Хортице» тогда эти данные опровергали.

Официально о взятии Урожайного Минобороны России сообщило 14 июля — аналогичная новость о соседнем селе Старомайорском появилась 10 июля. Оба поселка были под контролем украинской армии после летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023 году.

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