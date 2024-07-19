Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Мособлдумы высоко оценил работу пункта отбора на контракт в Балашихе

Депутат Ждан: в пункте отбора на контракт в Балашихе ответственные сотрудники

close
100%
пресс-служба губернатора Московской области

В пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе специалисты тщательно подходят к работе. Об этом в беседе с РИАМО сообщил депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

«Здесь предметно и подробно знакомятся с претендентом: с состоянием его здоровья, физической подготовкой и психологическим состоянием. В таких центрах работа специалистов более сконцентрирована. Это правильно. Я считаю, что такие центры должны быть в каждом регионе», — сказал парламентарий.

По его словам, основными преимуществами службы по контракту, которые отмечают военнослужащие, являются выплаты и соблюдение всех гарантий, обозначенных законодательством.

В июле Минобороны России сообщило, что с начала 2024 года примерно 190 тысяч россиян поступили на службу по контракту. По данным ведомства, среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки.

До этого заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что боевая экипировка для всех бойцов специальной военной операции соответствует стандартам.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в стране количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами