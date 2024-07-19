Депутат Мособлдумы высоко оценил работу пункта отбора на контракт в Балашихе

В пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе специалисты тщательно подходят к работе. Об этом в беседе с РИАМО сообщил депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

«Здесь предметно и подробно знакомятся с претендентом: с состоянием его здоровья, физической подготовкой и психологическим состоянием. В таких центрах работа специалистов более сконцентрирована. Это правильно. Я считаю, что такие центры должны быть в каждом регионе», — сказал парламентарий.

По его словам, основными преимуществами службы по контракту, которые отмечают военнослужащие, являются выплаты и соблюдение всех гарантий, обозначенных законодательством.

В июле Минобороны России сообщило, что с начала 2024 года примерно 190 тысяч россиян поступили на службу по контракту. По данным ведомства, среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки.

До этого заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что боевая экипировка для всех бойцов специальной военной операции соответствует стандартам.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в стране количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло.